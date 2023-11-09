МИД Турции указал ЕС на двойные стандарты в конфликте на Ближнем Востоке

МИД Турции заявил, что Евросоюз (ЕС) занял не ту сторону в контексте нового витка палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в заявлении ведомства в связи с обнародованием ежегодного доклада Еврокомиссии (ЕК) о расширении, в том числе о переговорном процессе по поводу вступления Турции в ЕС. Отчет был опубликован 8 ноября на сайте турецкого внешнеполитического ведомства.

«Замечание о том, что позиция нашей страны в отношении войны между [палестинским движением] ХАМАС и Израилем совершенно несовместима с позицией ЕС, включенное в текст [ЕК] в качестве критики, мы расцениваем как похвалу. Мы считаем необходимым напомнить ЕС, который занял в историческом смысле не ту сторону перед лицом гражданской резни, которая вновь всплыла из тьмы Средневековья в XXI век, что политика, основанная на универсальных ценностях, международном праве и гуманитарных принципах, должна распространяться не только на Украину или другой регион Европы, но и на весь мир, включая Ближний Восток», — говорится в заявлении.

Кроме того, МИД Турции подчеркнул, что часть доклада ЕК, которая затрагивала проблемы в регионе Восточного Средиземноморья, «как обычно, отражала нелегитимные, нереалистичные и максималистские тезисы греческой стороны и изоляционистскую позицию», игнорирующую права турок-киприотов и справедливую политику нашей страны и ТРСК (Турецкая Республика Северного Кипра). В связи с этим в ведомстве напомнили, что «формат решения кипрского вопроса» представляет собой две кипрские стороны, три страны-гаранта и ООН.

«Мы хотели бы подчеркнуть, <…> что роль ЕС в прошлых процессах не выходила за рамки наблюдателя с согласия сторон и что [ЕС] не имеет права голоса [в кипрском урегулировании]. Теперь нужно осознать, что заявления ЕС, которые заключаются в безоговорочной защите греческих тезисов относительно возможного решения на Кипре, не имеют ни ценности, ни обязательной силы в глазах Турции и кипрско-турецкой стороны, и что они скорее вредят, чем служат процессу решения», — указано в документе.

Помимо вышесказанного турецкое министерство иностранных дел отметило непоследовательность, двойные стандарты и неискренность Европейского союза в переговорном процессе с Анкарой.

«ЕС сохраняет свой несправедливый и предвзятый подход к нашей стране, что вызывает беспокойство за будущее нашего континента, который сталкивается со многими угрозами. Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения и несправедливую критику, [содержащиеся] в докладе [ЕК]. <…> Хотя утверждается, что невыполнение Турцией своих обязательств по Таможенному союзу является препятствием для двусторонних торговых отношений, политизация и препятствование переговорам для преодоления этих препятствий продолжают оставаться одним из противоречий ЕС», — отмечается в заявлении.

Ведомство указало, что Турция «с момента создания Таможенного союза привела в соответствие со стандартами ЕС многие сферы, что отражает решительность политики» республики.

«В нынешней международной ситуации крайне важно, чтобы ЕС проводил свою политику расширения на справедливой и инклюзивной основе. Сам ЕС признает факт необходимости укрепления отношений с Турцией во всех областях. Мы всегда открыты для установления отношений с ЕС на более прочной основе и для укрепления нашего сотрудничества на базе общих интересов», — резюмировали дипломаты в заявлении.

Ранее в этот день Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. 7 ноября ЕК выразила мнение, что Украина добилась прогресса в проведении изменений, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС.

3 ноября доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков в разговоре с «Известиями» предрек проблемы в экономике ЕС из-за палестино-израильского конфликта, а также отметил негативное влияние последствий конфликта на граждан Европы.

До этого, 1 ноября, издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE) написало, что Европа столкнулась с новой «эпидемией» в виде депрессии населения, вызванной ситуацией на Украине и пандемией коронавируса, что приводит к ухудшению экономических показателей. По мнению Чиркова, ситуация будет усугубляться, учитывая конфликт между Израилем и Палестиной.

Ранее, 28 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил западным странам войной «креста с полумесяцем». По его словам, Запад несет ответственность за смерти среди мирного населения в секторе Газа, поскольку он «мобилизовал все силы, в том числе СМИ, для легитимации военных преступлений Израиля».

Помимо этого, президент Турции прокомментировал итоги голосования по резолюции ООН, отметив, что только 13–14 стран поддержали позицию Тель-Авива. В связи с этим он сделал вывод, что «Израиль обречен на одиночество в мире». По его словам, «ООН сделала хороший шаг, приняв эту резолюцию».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Кроме того, 16 сентября Эрдоган предрек разные политические пути для Турции и Евросоюза, поскольку страны Запада сами предпринимают четкие действия для отдаления от турецкой стороны.

При этом в январе 2021 года Эрдоган отмечал, что Турция видит свое будущее в Евросоюзе. В ходе переговоров с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он указал, что важным инструментом в позитивной повестке дня между Анкарой и Брюсселем может стать обновление миграционного соглашения.

В 1963 году Турция подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время — ЕЭС, Европейское экономическое сообщество), а в 1987 году подала заявку на членство в сообществе. При этом переговоры о вступлении страны начались только в 2005 году и неоднократно приостанавливались из-за разногласий. В настоящее время открытыми являются только 16 из 35 глав переговорного досье.