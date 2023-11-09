Субсидии на транспортировку продукции малого и среднего бизнеса за границу планируется поднять вдвое — до 1 млн. Это следует из проекта приказа Минэка (документ есть в распоряжении «Известий»). Речь о предельной сумме оказания услуг центров поддержки экспорта (ЦПЭ) по транспортировке продукции за рубеж.

В Минэке отметили, что указанная в проекте документа сумма — не окончательная.

«Проектом приказа предусмотрено увеличение лимитов по приоритетным услугам Центров поддержки экспорта в рамках действующего финансирования, за счет сокращения сумм на менее востребованные услуги. Итоговые размеры лимитов пока обсуждаются», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэка.

Услуга ЦПЭ по транспортировке продукции за рубеж включает в себя, в том числе, содействие в организации перевозки товаров, погрузочно-разгрузочных работ, перегрузки с одного транспорта на другой, сортировки, консолидации, разукрупнения, маркировки, переупаковки продукции субъектов МСП. Поддержка оказывается на территории РФ, но в отношении тех товаров, которые предназначены для продажи за рубежом, говорится на сайте Российского экспортного центра (РЭЦ).

Услуга предоставляется на условиях софинансирования: 20% со стороны компании и 80% — со стороны ЦПЭ. 1 млн рублей — это новое предельное значение такой поддержки.



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Сделать вывоз: субсидии на экспорт продукции увеличат вдвое, до 1 млн рублей