Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку вызывает серьезную обеспокоенность у Китая. Об этом 8 ноября заявил постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности.

«Ракетная атака по донецкому региону вчера повредила гражданскую инфраструктуру, повлекла десятки потерь среди мирного населения. <…> Защита мирных граждан является красной линией в рамках международного гуманитарного права. Гражданская инфраструктура не может становиться целью», — отметил Чжан Цзюнь.

ВСУ обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS 7 ноября. В ДНР сообщали о 20 жертвах обстрела. Кроме того, сообщалось, что ранения получили три сотрудника бригады скорой помощи. Их состояние неизвестно.

Как сообщил и.о. министра здравоохранения республики Дмитрий Гарцев 8 ноября, после последнего массированного обстрела пострадали 55 человек.

В распоряжении «Известий» имеются кадры последствий атаки украинских боевиков. Так, на записи видны охваченное огнем строение, поврежденные автомобили и гаражи.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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