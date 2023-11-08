Небензя назвал обстрел Донецка нарушением международного права

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 8 ноября назвал нарушением норм международного права недавний обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новым свидетельством его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса. Речь идет о массированном обстреле Вооруженными силами Украины густонаселенных районов Донецка 7 ноября», — сказал он.

Как отметил Небензя, Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. Он заявил, что большинство ударов наносятся высокоточным дальнобойным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары. Небензя назвал это сознательными и циничными преступлениями, не имеющими срока давности. Киев и его западные союзники будут нести ответственность за эти преступления, добавил он.

По словам постпреда РФ, преступления киевского режима, подобные обстрелу Донецка, подтверждают правоту решения о начале спецоперации.

Как указал Небензя, с февраля 2022 года Донецкая Народная Республика (ДНР) подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на ее территорию упали 145 тыс. снарядов

Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. И.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что в результате массированного обстрела пострадали 55 человек. Он уточнил, что 16 пациентов находятся на госпитализации находятся, среди них трое детей, и три пациента находятся в тяжелом состоянии.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела больницы в Донецке со стороны ВСУ. В результате попадания снаряда в здании разбиты оконные стекла, повреждения получили несколько автомобилей.

В течение 7 ноября ВСУ неоднократно обстреливали Донецк. Снаряды были выпущены по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в тот же день сообщил, что Россия направила запрос в СБ ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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