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Небензя назвал обстрел Донецка нарушением международного права

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Фото: Соцсети
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН 8 ноября назвал нарушением норм международного права недавний обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы созвали данное срочное заседание в связи с очередным вопиющим нарушением киевским режимом норм международного гуманитарного права и новым свидетельством его целенаправленных действий по уничтожению мирного населения Донбасса. Речь идет о массированном обстреле Вооруженными силами Украины густонаселенных районов Донецка 7 ноября», — сказал он.

Как отметил Небензя, Украина согласует с Западом цели ударов, в том числе по гражданским объектам и мирному населению. Он заявил, что большинство ударов наносятся высокоточным дальнобойным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда именно наносятся удары. Небензя назвал это сознательными и циничными преступлениями, не имеющими срока давности. Киев и его западные союзники будут нести ответственность за эти преступления, добавил он.

По словам постпреда РФ, преступления киевского режима, подобные обстрелу Донецка, подтверждают правоту решения о начале спецоперации.

Как указал Небензя, с февраля 2022 года Донецкая Народная Республика (ДНР) подвергалась артиллерийским обстрелам ВСУ более 25 тыс. раз, на ее территорию упали 145 тыс. снарядов

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Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. И.о. министра здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев сообщил, что в результате массированного обстрела пострадали 55 человек. Он уточнил, что 16 пациентов находятся на госпитализации находятся, среди них трое детей, и три пациента находятся в тяжелом состоянии.

В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обстрела больницы в Донецке со стороны ВСУ. В результате попадания снаряда в здании разбиты оконные стекла, повреждения получили несколько автомобилей.

В течение 7 ноября ВСУ неоднократно обстреливали Донецк. Снаряды были выпущены по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в тот же день сообщил, что Россия направила запрос в СБ ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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