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В Южной Корее робот насмерть раздавил человека при выполнении работ

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Фото: YONHAP
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В Южной Корее робот насмерть раздавил мужчину. Южнокорейское информационное агентство Yonhap 8 ноября сообщило, что робот не смог отличить человека от коробок с продуктами, с которыми работал.

Отмечается, что инцидент произошел, когда сотрудник робототехнической компании, которому было примерно 40 лет, осматривал робота.

Роботизированная рука, приняв мужчину за коробку с овощами, схватила его и прижала к ленте конвейера, раздавив ему лицо и грудь. Он был госпитализирован в медучреждение, однако позже скончался.

По данным агентства, робот отвечал за подъем ящиков с перцем и перекладывание их на поддоны. Мужчина проверял работу датчиков робота перед его тестовым запуском на заводе по сортировке перца в провинции Кёнсан-Намдо, который был запланирован на 8 ноября, добавляет издание со ссылкой на полицию.

Первоначально тест был запланирован на 6 ноября, но был перенесен на два дня из-за проблем с датчиком робота. Мужчина проводил проверку машины, когда она вышла из строя, до поздней ночи в среду.

Отмечается, что экспортный сельскохозяйственный комплекс Donggoseong, которому принадлежит завод по сортировке перца, где произошла авария, использует этого робота уже около пяти лет. В заявлении, сделанном после инцидента, представитель комплекса Donggoseong призвал к созданию «точной и безопасной» системы.

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Ранее, 6 сентября, власти японского города Кумамото в Японии в рамках борьбы с прогулами и буллингом в школах предложили вместо учеников в классы направлять роботов. Предлагалось уже с ноября направлять в учебные заведения самоходных роботов высотой не больше метра, которые будут самостоятельно передвигаться из класса в класс, а ученик будет управлять им дистанционно.

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