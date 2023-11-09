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Полянский заявил об отсутствии прогресса по ближневосточной резолюции

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Фото: TASS/Pacific Press via ZUMA Wire
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Успехи в согласовании текста ближневосточной резолюции, предложенной десяткой непостоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, пока отсутствуют. Об этом 8 ноября сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Насколько мне известно, его нет», — ответил он на вопрос журналистов.

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Ранее, 25 октября, СБ ООН отклонил российский проект ближневосточной резолюции, который учитывал элементы непринятого на предшествовавшей неделе проекта Бразилии. За выступили четыре страны, девять воздержались. По словам постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи, члены СБ не нашли смелости проявить стратегическую мудрость.

18 октября Полянский рассказал о недостатках бразильской версии резолюции. Среди них он выделил наличие формулировки, осуждающей исключительно действия ХАМАС, но не бомбардировки Израиля в Газе, что делает проект резолюции политическим и несбалансированным, а также отсутствие призыва к немедленному прекращению огня.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа возросло до 6546 человек, пострадали 17 439 человек. Со стороны Израиля ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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