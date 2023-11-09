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Полиция Гамбурга задержала трех детей и одного подростка за угрозы учителям

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Фото: REUTERS/Fabian Bimmer
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Полиция Гамбурга задержала трех детей и подростка, которые угрожали учителям оружием в двух школах. Об этом 8 ноября сообщили правоохранительные органы.

«В ходе следственных мероприятий были задержаны четыре человека. Речь идет о трех детях (в возрасте 12 и 13 лет) и об одном 14-летнем подростке», — отмечается в сообщении.

Позднее выяснилось, что оружие оказалось не боевым, а игрушечным.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что в школе Бланкенезе в Гамбурге забаррикадировались двое подростков с оружием. Предположительно, это были ученики в возрасте от 12 до 16 лет. Один из них якобы угрожал пистолетом учителю. Ученикам школы в Гамбурге разрешили покинуть здание только после проверки спецназом.

До этого, 5 ноября, полиция арестовала вооруженного мужчину, который накануне выехал на автомобиле на взлетно-посадочную полосу (ВПП) аэропорта Гамбурга со своим четырехлетним ребенком. Из-за проникновения мужчины работа аэропорта Гамбурга была остановлена. Всё это время полиция вела с ним переговоры. Операция по задержанию нарушителя длилась 18 часов. Малолетняя девочка, находившаяся с мужчиной в машине, была освобождена.

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