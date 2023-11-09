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На Украине водитель избил военного при попытке вручить повестку

На Украине водитель избил военного, который хотел вручить ему повестку
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Водитель автомобиля Opel Vivaro в Сумской области Украины на блокпосту избил сотрудника военкомата, который пытался вручить ему повестку. Об этом 8 ноября сообщает национальная полиция региона в своем Telegram-канале.

«В полицию города Глухов поступило сообщение о нападении на сотрудника территориального центра комплектования (военкомата. — Ред.), который нес службу на одном из блокпостов города. <…> Военнослужащие остановили автомобиль Opel Vivaro, за рулем которого был 44-летний мужчина, для проверки документов. После общения с водителем работники военкомата предложили ему получить повестку, на что он… ударил головой военного в лицо и скрылся с места», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину удалось найти в Киеве. Было возбуждено уголовное дело по статье «Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг». В настоящее время мужчине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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Ранее, 14 октября, всех военнообязанных, включая женщин-медиков, призвали явиться в военкоматы Украины для обновления данных. Руководитель пресс-службы сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Фитьо обратил внимание на то, что военнообязанный должен представить соответствующие документы в случае наличия у него права на отсрочку.

Офис генерального прокурора Украины 8 октября сообщил о возбуждении уголовного дела по факту избиения двух призывников сотрудниками военкомата в Тернополе.

23 сентября 55-летний гражданин Украины позвонил в полицию Доброслава и сообщил, что муж его дочери полгода прячется от военкомата и игнорирует повестки. Он передал координаты зятя и попросил направить на место сотрудников территориального центра комплектации для задержания.

18 сентября сообщалось, что Львовский областной территориальный центр комплектования (ТЦК) проведет проверку после сообщений о насильственном задержании мужчины в военкомате.

Украинское издание «Страна.ua» 13 сентября написало, что на Украине студентам, получающим второе высшее образование, начали вручать повестки.

Пленный боевик ВСУ 4 сентября рассказал, что в Киеве стыдно и опасно ходить по улицам в военной форме. По его словам, гражданские боятся, что человек в форме несет им повестку, поэтому могут и «бутылкой огреть».

3 сентября стало известно, что украинское минобороны выпустило приказ, по которому будут призывать ограниченно годных к военной службе мужчин.

До этого, 1 августа, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил «Известиям», что украинцы начали понимать, что сражаются не за свою свободу, а за интересы других государств и отдельных личностей. Так он отреагировал на слова первого заместителя министра обороны Украины генерал-лейтенанта Александра Павлюка о том, что в стране усугубилась проблема уклонения от мобилизации.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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