Движение поездов в Нижегородской области восстановлено

Движение на перегоне Заволжье — Правдинск в Нижегородской области, где грузовик столкнулся с электропоездом, восстановлено. Об этом 8 ноября сообщил источник «Известий».

Отмечается, что аварийные службы устраняют последствия столкновения.

Ранее в этот день стало известно, что один человек погиб в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на нерегулируемом переезде в Нижегородской области. Инцидент произошел в деревне Трестьяны Балахнинского района на перегоне Заволжье — Правдинск. В поезде находились 150 человек. Их доставили автобусом в Правдинск. На место аварии выехал восстановительный поезд.