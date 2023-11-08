Онкологические выводы: как в России будут развивать борьбу с раком

Борьба с онкологическими заболеваниями стала основной темой совещания, которое Владимир Путин 8 ноября провел с членами правительства. По информации главы Минздрава Михаила Мурашко, смертность от злокачественных новообразований снизилась в России на 5,6%. А число зарегистрированных в 2023 году противоопухолевых препаратов составило порядка 45. На совещании предметно разбирали и другие темы. Так, крупный блок был посвящен вопросу защиты россиян с высокой долговой нагрузкой.

«Хотелось, чтобы мы не снижали темпы работы»

В начале совещания президент отметил, что был в этот день в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

— Хочу поблагодарить министерство [здравоохранения] за то, что так по-серьезному относитесь к работе этого учреждения. Некоторые вопросы есть у специалистов, но мы потом обсудим: просят поддержать их, помочь по нескольким конкретным вопросам. Потом мы с министром поговорим отдельно, — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин во время посещения детского гематологического центра имени Димы Рогачева в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

С основным докладом на заседании выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, ситуация с онкологией в последние годы в плане эффективности и доступности лечения изменилась в лучшую сторону. Так, смертность россиян от новообразований с начала реализации в РФ федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» снизилась на 5,6%, уточнил министр.

— Развитие профилактического направления, повышающего охват и качество диспансеризации, позволило увеличить почти на 21% долю активно выявленных злокачественных новообразований, протекающих в том числе бессимптомно. Закономерным стало снижение смертности населения на 5,6%, — сказал он.

Мурашко добавил, что число российских противоопухолевых лекарственных препаратов, зарегистрированных в РФ в 2023 году, составило порядка 45. В целом доля отечественных препаратов, необходимых людям с онкозаболеваниями, в госзакупках достигает почти 70%, заявил вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что отпускная цена российских аналогов часто в полтора-два раза ниже, чем у импортных лекарств. Так, благодаря выпускаемым компаниями «Биокад», «Фармасинтез» и «Биохимик» аналогам леналидомида экономия может достигать 3 млрд рублей в год.

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Выступая на совещании, Мантуров добавил, что в России появятся новые производства аппаратов МРТ, КТ, комплексов электронной лучевой терапии и УЗИ. Всё это также скажется на раннем этапе выявления заболевания.

При этом Владимир Путин обратил внимание, что распространенность злокачественных новообразований в стране выросла с 2676 на 100 тыс. населения в 2019 году до 2747 в 2022-м, что связано в первую очередь с лучшей выявляемостью таких заболеваний.

— Смертность упала сразу от злокачественных образований, что является самым лучшим показателем. В целом работа идет, наши планы по этому направлению выполняются. Очень бы хотелось, чтобы мы не снижали темпы этой работы, — подчеркнул президент.

Какого-либо феноменального роста заболеваемости онкологией в стране нет — есть постепенное увеличение случаев злокачественных образований, но это общемировая тенденция, рассказал «Известиям» член правления Национального онкологического союза, доктор медицинских наук Федор Моисеенко. По его словам, на динамику заболеваемости онкологией влияют проблемы с питанием, плохим образом жизни и старением населения.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— В любом случае, даже несмотря на то что ситуация с онкологическими заболеваниями радикально не меняется, проще она не становится. Онкология — это вторая причина смерти, и повлиять на это мы никак не можем, — объяснил Моисеенко.

Рост числа онкологических заболеваний в мире связан с большей распространенностью факторов риска, считает программный директор Высшей школы онкологии Полина Шило.

Работа в новых регионах

Отдельно Владимир Путин обратил внимание на борьбу с онкологией в новых регионах. Глава Минздрава рассказал, что там фактически отсутствовала инфрастуктура лечения таких заболеваний, когда эти территории входили в состав Украины.

— А что, когда там Украина хозяйничала, ничего не происходило и ничего не делали в этом плане — по борьбе с онкозаболеваниями? — поинтересовался глава государства у Мурашко на совещании.

Министр отметил, что «фактически на новых территориях как таковая инфраструктура для лечения онкологических заболеваний отсутствовала». По его словам, имеющееся оборудование было выпущено в 70–80-х годах прошлого века. Глава ведомства уточнил, что в целом систему нужно создавать «если не с нуля, то близко к тому».

Участники совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ в режиме видеоконференции Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

— Надо делать, — ответил Путин, попросив также не забывать про подготовку и переподготовку врачей и медперсонала.

Внесудебное банкротство граждан

Президент вместе с членами правительства в этот день обсуждал не только лечение онкобольных. В частности, Владимир Путин поднял вопрос о защите граждан с высокой долговой нагрузкой.

— Здесь есть некоторые изменения, и нужно, чтобы люди об этих изменениях знали и, конечно, чтобы каждый гражданин понимал, что все эти действия направлены на защиту интересов граждан, — отметил глава государства.

Глава Минэка Максим Решетников рассказал об исполнении закона о внесудебной процедуре банкротства в России. По его словам, он реализуется успешно: за три последних года россияне списали долги на общую сумму 5,7 млрд рублей, всего запущено 22,5 тыс. внесудебных процедур. На списание может подать заявление человек, по долгам которого окончено исполнительное производство, то есть судебный пристав должен подтвердить, что у гражданина нет ни доходов, ни имущества.

— Но был пробел. Например, пенсионерам такой механизм оказался недоступен, потому что у них есть небольшие, но постоянные доходы, уточнил министр. — Год назад вы обратили внимание на этот момент и дали поручение расширить механизм, сделать его доступнее. Соответствующие изменения внесены в закон, и новые правила у нас заработали с 3 ноября этого года.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, регулятор довел до банков обновленные рекомендации по процедуре внесудебного банкротства. Новый закон снижает минимальный размер задолженности для инициирования гражданином такой процедуры до 25 тыс. рублей и повышает максимальный до 1 млн.

Как отметила Набиуллина, эта процедура проста и удобна для россиян, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. При этом необходимо, чтобы люди знали и о других механизмах решения проблем, с которыми они могут столкнуться при кредитовании, чтобы минимизировать риск банкротства, добавила она.

Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму.

Также глава регулятора отметила, что с 1 января будущего года в случае попадания заемщика в сложную жизненную ситуацию, которая связана и со снижением дохода, на постоянной основе заработает механизм кредитных каникул не только по ипотечным, но и по потребительским займам. Взять такие каникулы можно будет на срок до шести месяцев. Также с 1 января следующего года вступает в силу закон, обязывающий банки и МФО уведомлять заемщика о рисках, если после получения кредита ему придется тратить больше половины своих доходов на обслуживание долга.

Среди предложений ЦБ — придать силу закона стандарту, который подразумевает комплексное урегулирование долга перед несколькими кредиторами (если займы взять в разных финорганизациях), и ввести дополнительное регулирование рассрочки. Президент попросил проработать эти идеи с правительством.