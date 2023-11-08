Маловероятно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут снова организовать наступательную операцию. Об этом 8 ноября рассказал бывший разведчик ВС США Тони Шаффер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский в отчаянии. <…> Они [ВСУ] потеряли возможность проводить наступательные действия», — сказал он.

Бывший американский разведчик уверен, что о неудачи контрнаступления украинской армии было ясно с самого начала. Он отметил, что российские войска смогли перехватить инициативу и начали планомерно продвигаться вперед.

При этом Шаффер обратил внимание, что Запад не в состоянии обеспечить эффективную помощь Киеву, а Зеленскому докладывают о провале атаки ВСУ.

Ранее в этот день Зеленский заявил о намерении продолжить контрнаступление в текущем и следующем годах, несмотря на то что сейчас ситуация на передовой тяжелая. Он уверяет, что у ВСУ есть план и цель, куда будут направлены войска, в каком направлении. Неудачи в продвижении президент Украины связал с тем, что Киев получил от Запада меньше оружия, чем рассчитывал.

Ранее, 28 октября, Шаффер утверждал, что Зеленский стоит перед выбором: попросить у Запада большего и привлечь внимание к своему провалу или просто молчать и надеяться на лучшее. По его мнению, украинский лидер столкнулся с большими проблемами, поскольку США наряду с Украиной начали помогать еще и Израилю.

В тот же день советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин констатировал, что российские военные на фронте держат наступательную инициативу и результативно продвигаются вперед. Если такой темп наступления будет сохраняться и дальше, ВСУ «могут просто недотянуть до весны», отметил он. Там наблюдается «кризис призывного ресурса» на фоне снижения поставок оружия западными странами.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.