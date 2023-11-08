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США отказались подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина на АТЭС

Белый дом: США не готовы подтвердить встречу Байдена и Си Цзиньпина на АТЭС
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Фото: Global Look Press/Sarah Silbiger - Pool via CNP
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Соединенные Штаты Америки пока не готовы окончательно подтвердить встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом 8 ноября сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мне нечего подтвердить здесь и сейчас», — сказала она, отвечая на вопрос о возможной встрече американского и китайского лидеров на предстоящем саммите АТЭС в Сан-Франциско.

Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом планирует в ближайшее время предоставить больше информации по данному вопросу.

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Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы встреча Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который состоится в Сан-Франциско 11–17 ноября, прошла конструктивно.

Кроме того, портал Axios сообщил, что Джо Байден и Си Цзиньпин на саммите АТЭС объявят о возобновлении контактов между странами по военной линии. В Белом доме и посольстве Китая в Вашингтоне не стали комментировать эту информацию.

Также 7 ноября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Они стали первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в этой области со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

26 октября глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.

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