Украинские националисты продолжат контрнаступление в 2023 и 2024 году. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 8 ноября.

«Мы попробуем показать результат в этом году. На будущий год у нас есть план, но я не могу поделиться его деталями», — сказал он в ходе своего выступления по видеосвязи на конференции, организованной Reuters.

Говоря о нынешней ситуации на фронте, Зеленский признал, что в контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть определенные трудности. Он объяснил неудачи ВСУ тем, что страна получила меньше оружия от Запада, чем рассчитывала.

Ранее, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что контрнаступление ВСУ на запорожском направлении полностью остановлено. По его словам, продолжающиеся бои в некоторых районах — практически агония украинского режима.

До этого, 2 ноября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также указал на то, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик.

Еще 15 октября президент России Владимир Путин заявил, контрнаступление Украины провалилось полностью. По его словам, Украина еще готовит новые наступательные операции на отдельных участках фронта, однако российское руководство в курсе этого и реагирует соответствующим образом.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.