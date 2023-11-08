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«РИА Новости»: требование ЕК к Украине уважать другие языки не затронет русский

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Еврокомиссия при оценке готовности Украины к вступлению в Евросоюз не станет обращать внимание на ситуацию с русским языком. Об этом 8 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.

Отмечается, что многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских на Украине.

«Использование русского языка — это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание», — указал собеседник агентства.

По его словам, в ЕК крайне заинтересованы в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на территории Украины.

Как подчеркнул чиновник, данная реформа касается предоставления национальным меньшинствам получения образования частично на их родном языке, а также взаимодействия с гражданскими институтами на их собственном языке.

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Ранее в этот день председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

7 ноября ЕК рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Отмечается, что подобная рекомендация основана на оценке прогресса по осуществлению требуемых союзом реформ. В то же время проработку переговорных рамок в Еврокомиссии связали с выполнением Украиной и Молдавией определенных условий.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 14 октября заявил, что страна не даст согласия на начало переговоров о принятии Украины в ЕС, пока ее власти не отменят дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы. Он отметил, что после принятия нового закона об образовании на Украине в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем лишь частично. Он назвал сложившуюся ситуацию печальной. Сийярто уточнил, что с 2015 года Венгрия конфликтует с Украиной по этому поводу и просит «вернуть венграм те права, которые у них были».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан придерживается такой же позиции по вопросу прав закарпатских венгров.

3 октября gредседатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал в конце августа, что к этому году союз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. Далее в апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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