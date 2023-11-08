В Крыму пациентке удалили опухоль весом более 10 кг

В Крымском республиканском онкологическом диспансере имени В.М. Ефетова хирурги провели уникальную операцию, удалив пациентке опухоль массой 10–15 кг. Об этом 8 ноября сообщил корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Жительница Симферополя Валентина Чернышева поступила в клинику с жалобами на лишний вес, который не уходил в области живота. Пациентке было назначено КТ и УЗИ.

В результате врачи поставили диагноз злокачественная саркома и было решено проводить операцию по ее удалению. Чтобы определить точный план действий, несколько раз собирался консилиум.

«Огромнейшая опухоль, 40 см в диаметре, которая занимает весь верхний этаж и нижний этаж брюшной полости», — отметил врач-онколог диспансера.

Ранее такие операции в Крыму не проводились, пациентов отправляли на лечение в Москву. Однако благодаря техническому переоснащению в республике стало доступно хирургическое вмешательство такого уровня.

«Операция, которая длится несколько часов в хирургической практике считается физически тяжелой, поскольку объем удаляемой ткани превышает более 10 кг», — рассказал корреспондент.

Пациентке Чернышевой повезло. Корешок опухоли, на котором держалась вся масса оказался небольшим, а само новообразование больших хлопот медикам не доставило.

Практика подобных операций — большой опыт для отечественной медицины, в связи с чем удаление опухоли приковало внимание хирургов из других регионов страны.

Ткани удаленного новообразования еще предстоит изучить в лаборатории. Восстановление после такой операции в среднем занимает до года.

В начале августа московские хирурги впервые провели операцию по протезированию брюшного отдела аорты полностью лапароскопическим методом. Врачи поменяли пациенту часть важного внутреннего органа с помощью специального оборудования, сделав всего нескольких проколов.