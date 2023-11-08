Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края

Президент РФ Владимир Путин поручил властям Приморского края разработать совместно с «Газпромом» «дорожную карту» по газификации городов региона в 2026–2030 годах. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля в среду, 8 ноября.

Согласно документу, исполнительные органы Приморья совместно с публичным акционерным обществом (ПАО) «Газпром» должны разработать план. Отмечается, что план должен учитывать результаты реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов.

Ранее, 11 октября, Путин сообщил о планах объединить газотранспортные системы запада и востока страны, связав «Силу Сибири» и Сахалин – Хабаровск – Владивосток.

24 мая вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что уровень газификации в России достаточно высок, однако данный показатель планируется увеличить в ближайшие годы. Он отметил, что газификация составляет 73%, что является беспрецедентным показателем. При этом Путин поставил задачу максимально завершить этот процесс к 2030 году.

До этого, 1 февраля, сообщалось, что правительство РФ выделит около 2,5 млрд рублей 54 регионам страны для проведения социальной газификации.