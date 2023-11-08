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В Госдепе США назвали необходимым продолжение конфликта в случае с Украиной

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Фото: REUTERS/Alina Smutko
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Вашингтон настаивает на том, что в случае с Украиной продолжение конфликта является необходимым. Об этом 8 ноября заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Такое заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, отвечая на призыв сенатора Рэнда Пола найти способ завершить конфликт.

«Я не отстаиваю точку зрения, заключающуюся в том, что <военная операция> — это хорошо. Я отстаиваю точку зрения, сводящуюся к тому, что в данном случае <военная операция> является необходимой», — сказал О'Брайен.

Представитель Госдепа призвал поддержать запрос на предоставление Украине дополнительной финансовой помощи, который ранее направил Белый дом.

«Считаю, что если мы сейчас не станем поддерживать Украину, то потратим намного больше на оборону в будущем. И значительная часть запрошенного дополнительного финансирования предназначена для реинвестирования в США», — указал О'Брайен.

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3 ноября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон больше не имеет возможности спонсировать Украину на прежнем уровне. По ее словам, правительство США исчерпало дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине и вынуждено сократить военные поставки.

Перед этим, 2 ноября, сообщалось, что слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией разжигают в конгрессе США дебаты о целесообразности увеличения военной помощи Киеву.

26 октября Пентагон сообщил, что общая сумма военной поддержки США ВСУ за время работы Джо Байдена на посту президента превысила $44,5 млрд, а с начала российской специальной военной операции — $43,9 млрд. В тот же день американское оборонное ведомство сообщило о выделении Украине военной помощи стоимостью $150 млн, в состав которой вошли боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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