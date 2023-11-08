Байден и Си Цзиньпин намерены возобновить работу каналов связи среди военных

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) объявят о возобновлении контактов между странами по военной линии. Об этом 8 ноября сообщил портал Axios.

«Байден и Си Цзиньпин готовятся объявить о возобновлении связей между военными двух стран, когда встретятся на полях саммита АТЭС в конце этого месяца, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом», — написало издание

В Белом доме и посольстве Китая в Вашингтоне не стали комментировать эту информацию.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает над тем, чтобы встреча Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который состоится в Сан-Франциско 11–17 ноября, прошла конструктивно.

Также 7 ноября заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что представители США и КНР проводят в Вашингтоне переговоры по контролю над вооружениями. Они стали первым раундом диалога между сторонами американо-китайских отношений в этой области со времен администрации бывшего американского лидера Барака Обамы.

26 октября глава МИД КНР Ван И заявил, что у Китая и США есть как разногласия, так и общие интересы, обеим странам нужен всеобъемлющий диалог.

Причиной ограниченных контактов между США и КНР стала поездка на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси в августе 2022 года, а также инцидент со сбитым над территорией США аэростатом-шпионом из Китая. Кроме того, отношения между государствами стали более стесненными из-за ужесточившихся американских санкций и торговых ограничений.

Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. США утверждают, что не оспаривают принадлежность острова КНР, при этом оказывают поддержку тайваньским властям. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.