Костомаров с женой посетил церемонию вручения наград OK! Awards

Фигурист Роман Костомаров 8 ноября посетил восьмую ежегодную церемонию вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды».

Спортсмен прибыл на мероприятие в компании своей супруги Оксаны Домниной. Вместе они прошлись по красной ковровой дорожке. От комментариев Костомаров отказался.

Премия OK! Awards «Больше чем звезды» проводится ежегодно с 2016 года. Ее номинантами являются представители мира музыки, театра, кино и лидеры мнений 2023 года.

10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук. Позднее Костомарову установили протезы на ноги. Во время болезни спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Он перенес два инсульта.

Костомарова выписали из больницы 6 июля. В начале августа он уже показал, как бегает на новых протезах, а 22 августа фигурист впервые после болезни появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.