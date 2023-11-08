Военный комитет НАТО прибыл в Грузию

Военный комитет НАТО во главе с адмиралом Робом Бауэром прибыл в Грузию. Об этом пресс-служба грузинского минобороны сообщает в среду, 8 ноября.

«Грузия уже в пятый раз принимает у себя военный комитет НАТО», — говорится в сообщении.

Члены комитета в рамках визита ознакомятся с ходом межведомственных командно-штабных учений «Дидгори-2023» и проведут пленарное заседание военного комитета, передает RT.

Ранее, 13 сентября, посольство США в Грузии опровергло информацию о том, что Соединенные Штаты предлагали разместить американскую военную базу в стране.

Ведомство отметило, что отношения США и Грузии основаны на том, чтобы повышать оперативность совместной работы стран, поддерживать Грузию в защите суверенитета страны. По словам посольства, такая работа помогает Грузии подготовиться к вступлению в НАТО.

Сообщалось, что ранее оппозиционный телеканал «Мтавари архи» отмечал, что за несколько месяцев до начала специальной военной операции России на Украине США предложили разместить американскую военную базу в Грузии, однако власти страны отказались.