МВД проверит организованный в московской квартире частный детсад

Сотрудники полиции начали проверку после инцидента в частном детском саду в Москве, куда 8 ноября пришли правоохранители после жалоб местных жителей. Об этом 8 ноября сообщает МВД России в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в конце октября жительница столицы пожаловалась в Роспотребнадзор, что в одной из квартир жилого дома на улице Космонавта Волкова организован нелегальный частный детсад. Сотрудники МВД по согласованию с надзорными ведомствами осмотрели помещение. На месте полицейские обнаружили восемь детей.

«Они находились с гражданами, которые фактически не несли ответственность за их жизнь и здоровье. Организация по кратковременному присмотру за детьми осуществлялась без соответствующей документации», — сказано в сообщении ведомства.

Правоохранительные органы сопроводили шестерых детей в территориальное подразделение, а позже передали родителям. Двоих забрали законные представители на месте.

Ранее в этот день прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств инцидента. Известно, что частный детский сад работает в квартирах на первых этажах жилых домов и оформлен как ИП.

При этом основатель сети Smile Fish Иван Сорокин в беседе с «Известиями» заверил, что у детсада имелись необходимые документы о законном функционировании.