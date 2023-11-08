В Госдепе подтвердили поступление около 20% ядерного топлива в США из России

Около 20% ядерного топлива поступает в Соединенные Штаты из России. Об этом помощник госсекретаря по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам сената конгресса США в среду, 8 ноября.

«Порядка 20% топлива, на котором работают [американские] ядерные реакторы, [США] по-прежнему получают из России», — цитирует RT.

Он добавил, что президент США Джо Байден включил в последний запрос о выделении дополнительных ассигнований $2,2 млрд на восстановление инфраструктуры по обогащению ядерного топлива, чтобы покончить с этой зависимостью.

Накануне глава управления по ядерной энергетике при министерстве энергетики США Кэтрин Хафф заявила, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и целям в области климата, сообщает телеканал «Звезда».

Она добавила, что Россия контролирует почти половину мировых мощностей по обогащению в области атомной энергетики, сообщается на сайте kp.ru.

В то же время для достижения к 2050 году целей США в области климата в течение следующих 2–3 лет необходимо подписать от пяти до 10 контрактов на строительство новых реакторов, заключила Хафф.

Ранее, 25 октября, Байден запросил у конгресса $6 млрд на усиление энергобезопасности, включая $2,2 млрд на «долгосрочное улучшение внутренних мощностей по обогащению низкообогащенного урана и высокопробного низкообогащенного урана».

В конце августа Bloomberg сообщало о безуспешных попытках США и Европы отказаться от урана из РФ, поскольку около половины его мировых поставок идут из России. Аналитики агентства тогда же отметили, что «Росатом» по-прежнему является крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана, обеспечивая энергией почти четверть из 92 ядерных реакторов Америки и десятки других электростанций по всей Европе и Азии.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты в первом полугодии 2023 года закупили у России 416 т урана, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Россия, в свою очередь, за первое полугодие 2023 года заработала на продажах урана Соединенным Штатам $696,5 млн, что является максимальным значением с 2002 года.