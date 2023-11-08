«Алые паруса» лидируют в рейтинге на сайте «Достижения.РФ»

Праздник «Алые паруса» лидирует в рейтинге проекта «Россия — страна достижений». За легендарное шоу проголосовало уже более 2,3 млн человек, сообщает телеканал «Известия». Всего в рейтинге участвует 89 проектов со всей страны.

«Алые паруса» — самый запоминающийся выпускной в мире. Ежегодно праздник поражает масштабом и уникальностью. На шоу традиционно выступают самые популярные артисты. Одно из самых ярких действий — водно-пиротехническая феерия. В кульминации участвует белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами. В 2023 году праздник увидело рекордное количество зрителей. Совокупная аудитория составила почти 33 млн человек.

Впервые праздник выпускников провели в Ленинграде в 1968 году. «Алые паруса» возродили в 2005 году при поддержке акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Шоу — обладатель крупнейших наград в мире ивент-индустрии.

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