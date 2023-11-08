Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу отношения двух стран в контексте предстоящего визита президента России Владимира Путина в республику. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«8 ноября в Астане Лавров провел беседу с Нуртлеу. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках», — говорится в сообщении.

Обмен мнениями прошел в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере.

Путин 8 ноября отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у стран складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, российский лидер отметил, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности официального визита Путина в Казахстан для развития отношений двух стран. Планируется, что Путин вместе с Токаевым примет участие в пленарном заседании, где главы государств обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональной повестке. Пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин посетит Казахстан в четверг, 9 ноября, и проведет переговоры с Токаевым.