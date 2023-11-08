Реклама
Прямой эфир
Мир
Источник заявил об отсутствии у ЕК требований к Украине по русскому языку
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения 11-летней дочки отцом в Балашихе
Экономика
Путин подписал указ об обмене замороженных в РФ и за рубежом активов
Общество
Нижегородца задержали за попытку уехать на Украину и выступить против ВС РФ
Мир
NYT сообщила о массовом привлечении женщин в ряды ВСУ из-за больших потерь
Мир
В США сообщили об исчерпании средств на гуманитарную помощь Украине
Мир
Армия Израиля заявила о потере контроля ХАМАС над севером Газы
Мир
США заявили об израсходовании 96% выделенных на поддержку Украины средств
Общество
Путин поручил разработать дорожную карту по газификации Приморского края
Мир
Зеленский заявил, что Киев опасается взглядов ряда республиканцев в США
Экономика
Путин поручил «Газпрому» разработать план газификации Биробиджана
Мир
Военный комитет НАТО прибыл в Грузию
Здоровье
Мурашко рассказал о снижении в РФ смертности от онкологии

Лавров обсудил с главой МИД Казахстана предстоящий визит Путина

0
Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу отношения двух стран в контексте предстоящего визита президента России Владимира Путина в республику. Об этом 8 ноября сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«8 ноября в Астане Лавров провел беседу с Нуртлеу. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений в контексте предстоящего визита Путина, а также развитие взаимодействия на международных площадках», — говорится в сообщении.

Обмен мнениями прошел в присущей стратегическому партнерству и союзничеству дружественной и конструктивной атмосфере.

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»
Президент республики Касым-Жомарт Токаев — о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС

Путин 8 ноября отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у стран складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, российский лидер отметил, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о важности официального визита Путина в Казахстан для развития отношений двух стран. Планируется, что Путин вместе с Токаевым примет участие в пленарном заседании, где главы государств обсудят двусторонние отношения и обменяются мнениями по региональной повестке. Пресс-служба Кремля подтвердила, что Путин посетит Казахстан в четверг, 9 ноября, и проведет переговоры с Токаевым.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023