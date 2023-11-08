Зеленский заявил, что Киев опасается взглядов ряда республиканцев в США

Взгляды некоторых представителей Республиканской партии США опасны для Киева и могут грозить Украине тяжелыми последствиями, заявил 8 ноября украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Некоторые голоса республиканцев сейчас очень опасны для нас. <...> Это тяжело, если США поменяют позицию. Если <...> конгресс, Белый дом поменяют политику, я скажу — хорошо, мы будем сражаться без вас», — цитирует Зеленского агентство Reuters.

Таким образом украинский лидер ответил на вопрос о возможном избрании на пост президента США Дональда Трампа.

Также Зеленский выразил надежду, что вновь избранный глава Белого дома продолжит помогать Киеву.

До этого, 5 ноября, Трамп рассказал, что отказался приехать на Украину по приглашению Зеленского для обсуждения мирного процесса. По словам политика, в настоящее время совершать подобный визит неуместно, так как сейчас с Киевом работает администрация Джо Байдена.

30 октября сообщалось, что американские конгрессмены во время визита в Киев обсудили с Зеленским первоочередные потребности украинской армии и отметили, что в боеприпасах калибра 155 мм сейчас нуждается и Израиль.

До этого, 27 октября, американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор пришел к выводу, что в скором времени США, потеряв интерес к Украине, перестанут помогать Киеву. Он добавил, что большинство американцев не интересуются внешней политикой, поэтому «сменить тему» у Вашингтона получится быстро.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.