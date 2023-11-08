Туйнов сравнил с искрами предстоящий бой Оливейры и Муртазаева

Поединок бразильца Джонатана Оливейры и россиянина Ислама Муртазаева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» окажется очень интересным. Об этом 8 ноября заявил «Известиям» кикбоксер Владислав Туйнов.

«Это будет поединок двух звезд. Думаю, это будет крутое и очень интересное событие, которое точно нужно будет смотреть. Там будет настоящее пламя, точно будут лететь искры», — рассказал он.

Туйнов отметил, что оба соперника уже дрались по правилам кикбоксинга — Оливейра проводил бои в Glory, а Муртазаев боксировал в ONE Championship.

Эксперт напомнил, что он сам встречался с бразильцем в боксерском ринге. По его словам, Оливейра грамотно ведет поединки, но фаворитом в бою с Муртазаевым не считается.

«Думаю, что Оливейра в этом поединке не является победителем. Я думаю, что в этом бою одержит победу Муртазаев», — сказал Туйнов.

Накануне Муртазаев рассказал, что Оливейра очень популярен в России и за свою карьеру уже себя хорошо проявил. При этом он отметил, что бразилец не является боксером, поскольку он больше работает ногами. Говоря о себе, Муртазаев сообщил, что после смены весовой категории начал ощущать себя лучше и теперь почувствовал свою мощь.

Ранее, 6 ноября, «Известия» показали тренировку Муртазаева перед поединком с бразильским спортсменом Оливейрой. Россиянин тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту.

До этого, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов в беседе с «Известиями» отметил, что у Муртазаева есть все шансы одолеть Оливейру. По его словам, спортсмен является универсальным и нестандартным и может удивить на ринге любого. Аллазов добавил, что бразилец — больше боец, который от начала до конца работает в концентрации, а их бой будет крутым.

Поединок Муртазаева и Оливейры состоится 18 ноября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть в ходе трансляции на РЕН ТВ и на сайте телеканала.