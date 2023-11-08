Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш заявил о преждевременности ввода миротворцев в сектор Газа
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения 11-летней дочки отцом в Балашихе
Экономика
Путин подписал указ об обмене замороженных в РФ и за рубежом активов
Мир
Глава ЕК связала сроки вступления Украины в ЕС с реформами в стране
Общество
Нижегородца задержали за попытку уехать на Украину и выступить против ВС РФ
Экономика
Правительство предложило повысить пошлину за оформление загранпаспорта на 20%
Мир
В США сообщили об исчерпании средств на гуманитарную помощь Украине
Мир
ФРГ начала вывод систем ПВО Patriot и военного персонала из Польши
Экономика
Доллар на Московской бирже опустился ниже 92 рублей впервые с 31 октября
Мир
Зеленский заявил, что Киев опасается взглядов ряда республиканцев в США
Мир
ВОЗ сообщила о трети смертей от немеланомного рака кожи из-за работы на солнце
Мир
СМИ сообщили о попытке Египта установить гуманитарную паузу в секторе Газа
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы
Сюжет:

Туйнов сравнил с искрами предстоящий бой Оливейры и Муртазаева

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поединок бразильца Джонатана Оливейры и россиянина Ислама Муртазаева на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» окажется очень интересным. Об этом 8 ноября заявил «Известиям» кикбоксер Владислав Туйнов.

«Это будет поединок двух звезд. Думаю, это будет крутое и очень интересное событие, которое точно нужно будет смотреть. Там будет настоящее пламя, точно будут лететь искры», — рассказал он.

Туйнов отметил, что оба соперника уже дрались по правилам кикбоксинга — Оливейра проводил бои в Glory, а Муртазаев боксировал в ONE Championship.

Эксперт напомнил, что он сам встречался с бразильцем в боксерском ринге. По его словам, Оливейра грамотно ведет поединки, но фаворитом в бою с Муртазаевым не считается.

«Думаю, что Оливейра в этом поединке не является победителем. Я думаю, что в этом бою одержит победу Муртазаев», — сказал Туйнов.

Падение Тарзана: Дацик проиграл Романкевичу, Чурчаев и Галимов выдали шоу
В рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоялись четыре мощных поединка

Накануне Муртазаев рассказал, что Оливейра очень популярен в России и за свою карьеру уже себя хорошо проявил. При этом он отметил, что бразилец не является боксером, поскольку он больше работает ногами. Говоря о себе, Муртазаев сообщил, что после смены весовой категории начал ощущать себя лучше и теперь почувствовал свою мощь.

Ранее, 6 ноября, «Известия» показали тренировку Муртазаева перед поединком с бразильским спортсменом Оливейрой. Россиянин тренируется на свежем воздухе. Для начала спортсмен размялся и разогрелся, а потом выполнил кардионагрузки — совершил пробежку по лесным тропам, валунам и асфальту.

До этого, 5 ноября, боец тайского бокса и К-1 Чингиз Аллазов в беседе с «Известиями» отметил, что у Муртазаева есть все шансы одолеть Оливейру. По его словам, спортсмен является универсальным и нестандартным и может удивить на ринге любого. Аллазов добавил, что бразилец — больше боец, который от начала до конца работает в концентрации, а их бой будет крутым.

Поединок Муртазаева и Оливейры состоится 18 ноября в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Зрители схватки увидят три раунда по три минуты. Турнир начнется в 20:00. Бои основного карда начнутся в 23:00. Все поединки можно будет посмотреть в ходе трансляции на РЕН ТВ и на сайте телеканала.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023