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Водопровод проложат в отдаленной деревне в Коми

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В Усть-Цилемском районе Республики Коми планируют построить новый водопровод хозяйственно-питьевого назначения. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на RosTender.info.

В настоящее время объявлен поиск подрядчика на разработку проектно-сметной документации. Максимальная стоимость контракта оценивается в 7,2 млн рублей, средства выделяются из районного бюджета.

Завершить проектирование планируется до конца марта 2024 года. По разработанной документации в деревне Верхнее Бугаево проложат водопровод диаметром от 40 до 63 мм.

В целом протяженность новой водопроводной сети составит 740 м. Основную часть трассы предполагается прокладывать траншейным методом.

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