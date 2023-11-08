Водопровод проложат в отдаленной деревне в Коми
В Усть-Цилемском районе Республики Коми планируют построить новый водопровод хозяйственно-питьевого назначения. Об этом сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на RosTender.info.
В настоящее время объявлен поиск подрядчика на разработку проектно-сметной документации. Максимальная стоимость контракта оценивается в 7,2 млн рублей, средства выделяются из районного бюджета.
Завершить проектирование планируется до конца марта 2024 года. По разработанной документации в деревне Верхнее Бугаево проложат водопровод диаметром от 40 до 63 мм.
В целом протяженность новой водопроводной сети составит 740 м. Основную часть трассы предполагается прокладывать траншейным методом.