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Здание бывшего Дворца пионеров отреставрируют в Твери

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В Твери намерены отреставрировать здание бывшего Дворца пионеров, построенное в 1920-е годы. Об этом пресс-служба регионального правительства сообщает 8 ноября.

На заседании правительства региона было принято решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации. Завершить проектирование планируется к октябрю 2024 года.

«Это здание строилось в конце 1920-х годов и первоначально предназначалось для фабрики-кухни. Но уже в 1937-м начало перестраиваться под Дворец пионеров и школьников. Одним из архитекторов, принимавших участие в перестройке Дворца, был уроженец Старицкого уезда, советский архитектор, представитель русского авангарда Иван Леонидов», — говорится в сообщении.

Как уточняют «Тверские ведомости», Дворец пионеров открыли 12 марта 1939 года. Тогда там действовало полсотни различных детских кружков. В годы Великой Отечественной войны Дворец закрыли, он возобновил работу только в декабре 1949 года.

В 1975-м было принято решение о строительстве нового здания. Сегодня под его крышей располагается Дворец творчества детей и молодежи. Старое же здание Дворца пионеров в настоящее время не эксплуатируется.

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