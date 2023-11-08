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Нижегородца задержали за попытку уехать на Украину и выступить против ВС РФ

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ
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В Нижегородской области задержан местный житель, который попытался отправиться на Украину, чтобы там вступить в военизированные формирования и участвовать в боевых действиях против России. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

«Выявлен житель региона, инициативно установивший контакт с представителями признанной Верховным судом России украинской военизированной террористической организации в целях вступления в данную организацию и участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Мужчину задержали при попытке выезда на территорию Украины. В отношении нижегородца возбудили уголовные дела об участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ) и госизмене (ст. 275 УК РФ). Решением суда его заключили под стражу.

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Ранее в этот день в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщили о задержании в Бурятии местного жителя, который склонял военнослужащих к переходу на сторону украинской армии. В качестве аргументов пособник войск Украины использовал заведомо ложные сведения, дискредитирующие Вооруженные силы (ВС) РФ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ).

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