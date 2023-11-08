СМИ сообщили о десятках пострадавших в Газе от применения белого фосфора Израилем
Десятки человек пострадали в результате применения Израилем белого фосфора при обстрелах сектора Газа. Об этом телеканал Al Manar сообщает в среду, 8 ноября.
Пациенты с удушьем поступили в больницу «Аль-Шифа», передает RT.
Ранее, 2 ноября, правозащитная организация Amnesty International подтвердила применение Израилем боеприпасов с белым фосфором в секторе Газа и Ливане, а в БАПОР сообщили о переполненных укрытиях на территории анклава, сообщает телеканал «Звезда».
26 октября глава дипмиссии Палестины в ООН Женеве Ибрагим Крайши заявил, что Израиль применил запрещенный белый фосфор при ударах по сектору Газа. Данный факт также подтвердила международная правозащитная организация Human Rights Watch.
В этот же день военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны и полковник в отставке Юрий Кнутов, рассказал «Известиям» об опасности применения боеприпасов с белым фосфором. По его словам, такие боеприпасы вызывают страшные ожоги, прожигающие человеческое тело насквозь. Кроме того, из-за высокой температуры горения белый фосфор способствует воспламенению других горючих веществ, вызывая пожары.
До этого, 10 октября, палестинское движение ХАМАС также сообщало о применении Израилем запрещенных фосфорных бомб и фугасных снарядов в районе Аль-Карама в секторе Газа, передает НСН.
Применение фосфорных боеприпасов против мирного населения запрещено Женевской конвенцией. Однако США и Израиль отказались подписать протокол 1977 года, в котором запрещается применение снарядов с белым фосфором на территориях, где могут находиться мирные жители.
7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.
Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.