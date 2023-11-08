Новая станция водоочистки заработает в Калужской области в декабре
В Кировском районе Калужской области в декабре планируют запустить новую станцию водоочистки. Об этом губернатор Владислав Шапша сообщил 8 декабря в своем Telegram-канале.
Станцию возводят в деревне Санаторий Нагорное. Сейчас, по словам главы региона, работы находятся в завершающей стадии.
«Проблема давняя. В этом году ее решим. На проект выделили 5 млн рублей», — рассказал политик.
Как уточняет газета «Весть», в начале декабре станцию уже планируется ввести в эксплуатацию. Также в деревне продолжается восстановление плотины.