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Новая станция водоочистки заработает в Калужской области в декабре

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В Кировском районе Калужской области в декабре планируют запустить новую станцию водоочистки. Об этом губернатор Владислав Шапша сообщил 8 декабря в своем Telegram-канале.

Станцию возводят в деревне Санаторий Нагорное. Сейчас, по словам главы региона, работы находятся в завершающей стадии.

«Проблема давняя. В этом году ее решим. На проект выделили 5 млн рублей», — рассказал политик.

Как уточняет газета «Весть», в начале декабре станцию уже планируется ввести в эксплуатацию. Также в деревне продолжается восстановление плотины.

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