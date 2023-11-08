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ФРГ начала вывод систем ПВО Patriot и военного персонала из Польши

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Фото: Global Look Press/dpa/Bernd Wustneck
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Германия начала постепенный вывод из Польши трех своих систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и обслуживающих их военнослужащих. Об этом 8 ноября сообщил портал Ad-hoc-news со ссылкой на министерство обороны ФРГ.

«В пятницу, 10 ноября 2023 года, немецкая оперативная группа противовоздушной и противоракетной обороны завершит свою миссию в рамках деятельности НАТО по обеспечению увеличения бдительности», — говорится в сообщении.

Последнее построение контингента состоится 15 ноября. Немецкие установки обслуживают около 320 военнослужащих армии ФРГ.

Как напомнила «Газета.Ru», ЗРК Patriot были переброшены Германией в Польшу в январе, после того как в ноябре 2022 года две ракеты украинского комплекса С-300 упали в зерносушилку в Польше на границе с Украиной. Тогда погибли два человека.

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20 ноября министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что инцидент выявил серьезные бреши в европейской системе ПВО. Власти ФРГ тогда рекомендовали Варшаве использовать истребители Eurofighter и системы Patriot для защиты неба. Польша приняла это предложение.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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