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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы
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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы

МИД: замглавы МИД РФ обсудил с послом Египта эвакуацию россиян из Газы
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов в разговоре с послом Египта в Москве Назихом Нагари отметил необходимость обеспечения безопасного выезда россиян из сектора Газа. Об этом 8 ноября сообщается на сайте МИД России.

«С российской стороны была подчеркнута необходимость наращивания скоординированных усилий в целях скорейшего прекращения огня, увеличения объемов поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав и обеспечения безопасного выезда из него граждан России», — говорится в заявлении.

Стороны обсудили также некоторые аспекты дальнейшего развития сотрудничества РФ и Египта.

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Ранее, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для эвакуации с территории анклава российских граждан необходимы гуманитарные паузы.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант в этот же день сказал, что страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники.

До этого, 1 ноября, когда контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» открылся для эвакуации иностранных граждан, посол России в Израиле Анатолий Викторов рассказал, что РФ ожидает информации от властей Египта по поводу вывода российских граждан из сектора Газа. Он отметил, что порядка 600 российских граждан ожидают эвакуации из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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