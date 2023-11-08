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В Еврокомиссии назвали условия вступления Украины в ЕС и рассказали о сроках

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Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) зависит от своевременного выполнения ею необходимых реформ. Об этом 8 ноября заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Сроки зависят от реформ, а также от принципа «членство по заслугам». Как только Европейский совет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно», — сказала она журналистам.

Фон дер Ляйен также отметила, что расширение Евросоюза не привязано к 2030 году, оно может произойти как раньше, так и позже.

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Ранее в этот день Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Рекомендация была одобрена по итогам прогресса по осуществлению требуемых реформ. Однако для проработки переговорных рамок от Киева и Кишинева требуется выполнить определенные условия.

Накануне в ЕК заявили, что Украина добилась прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС. По данным испанской газеты Pais, Киеву выставят ряд условий, таких как улучшение соблюдения прав языковых меньшинств и выделение больших ресурсов на борьбу с коррупцией.

4 октября председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. Он также утверждал, что к этой дате Евросоюз должен быть готов к расширению.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле украинская сторона передала заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Статус кандидата в Евросоюз имеют еще семь стран, среди которых Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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