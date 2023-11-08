СМИ сообщили о попытке Египта установить гуманитарную паузу в секторе Газа

Египет ведет интенсивные контакты, направленные на достижение гуманитарного перемирия в секторе Газа, сообщил в среду, 8 ноября, египетский канал AlQahera News со ссылкой на источники.

По его сведениям, Каир уже близок к достижению гуманитарного перемирия между сторонами конфликта в палестинском анклаве. Пауза будет использована для обмена пленными и задержанными, уточняет канал.

6 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что если огонь в секторе Газа прекратится, то нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль якобы не закончатся. США выступают за установление гуманитарной паузы для помощи гражданскому населению анклава и потенциального освобождения заложников, добавил он.

Ранее, 6 ноября, американский журналист Сеймур Херш заявил о прорыве в решении вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа благодаря тайным переговорам. Он отметил, что на данный момент известно о 248 пленных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.