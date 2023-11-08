Отец футболиста и тренера Лесина назвал причину его смерти

Отец 30-летнего футболиста и тренера Алексея Лесина, которого нашли мертвым в Сочи, 8 ноября рассказал «Спорт-Экспрессу», что сын умер от асфиксии.

«Экспертиза показала, что он умер от асфиксии — захлебнулся, проще говоря. Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей», — указал Сергей Лесин.

Как рассказал родственник погибшего, до трех часов спортсмен был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся, и молодые люди пошли в другое заведение, куда Алексея не пустили, согласно дресс-коду.

«Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря. Может, хотел пешком пройтись. Около восьми часов его нашли. Даже видео есть: лежит он на берегу. Может, его к берегу прибило», — добавил он.

Отец отметил, что следователь больше не приводил данных, хотя по всему побережью установлены камеры, по записям которых всё должно быть видно.

О смерти футболиста Сергей написал на своей странице в соцсети 6 ноября. Алексея нашли мертвым на побережье Черного моря в Сочи. По данным местных СМИ, Алексей мог утонуть в Адлеровском районе города. Прощание со спортсменом пройдет 12 ноября в Чебоксарах.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выявления точной причины смерти футболиста.

Лесин начал свою футбольную карьеру за команду «Чебоксары», затем играл за «Крылья», «Бомик», «Химик-Август» и LAVA.