Воронежская область закупит еще 20 новых автобусов
В Воронежской области объявили о поиске подрядчика на поставку 20 новых автобусов. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на информацию соответствующего аукциона на портале госзакупок.
Заказчиком выступает региональное министерство промышленности и транспорта. Согласно документации, планируется закупить автобусы второго класса категории М3, работающие на газу, оборудованные кондиционерами и системами видеонаблюдения.
Определить подрядчика планируется 17 ноября. Максимальная стоимость контракта с ним составит 248,4 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета Воронежской области.
Победитель аукциона должен поставить новые автобусы до 20 декабря 2023 года. Где именно будут работать транспорт, информагентство не уточняет.