Эксперт назвал последствия в случае конфискации активов РФ за рубежом

Конфискация активов России за рубежом может вызвать эффект волны недоверия со стороны развивающихся рынков по отношению к Евросоюзу и США, рассказал «Известиям» директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков 8 ноября.

«Данный прецедент будет формировать новые принципы взаимодействия между странами и повысит риски размещения средств развивающихся стран в долларах и евро», — отметил он.

Корме того, это в том числе может привести к резкому росту вывода активов между странами при росте геополитического противостояния ведущих мировых экономик, добавил Кабаков.

Ранее 8 ноября глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация замороженных активов России за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

В этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия проработает ответные меры из-за одобрения в конгрессе США проекта передачи Киеву замороженных российских активов.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.