Гутерриш заявил о преждевременности ввода миротворцев в сектор Газа

Сейчас рано говорить о возможном формировании миротворческой миссии ООН в секторе Газа, заявил 8 ноября генсек организации Антониу Гутерриш в интервью Reuters NEXT.

«Это не обсуждалось. Я полагаю, что преждевременно вести какие-либо разговоры подобного рода», — ответил он на вопрос о том, проводились ли переговоры с Израилем по данному вопросу.

Гутерриш добавил, что у ООН нет власти и средств для предотвращения возможного геноцида в секторе Газа, но площадка пытается найти решение проблемы.

Ранее в этот день он уточнил, что с момента начала эскалации палестино-израильского конфликта погибло 92 сотрудника ООН. По его словам, количество погибших мирных жителей анклава показывает на то, что с военной операцией Израиля «что-то не так».

Важно дать понять израильским властям, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа противоречит их интересам, заключил он.

До этого, 4 ноября, Гутерриш сообщил, что убежища Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) заполнены почти в четыре раза больше своей вместимости и подвергаются бомбардировкам. Морги переполнены. Также у организации вызывает опасение санитарная ситуация в Газе и наблюдается рост заболеваемости и респираторных заболеваний, особенно среди детей.

По последним данным, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 10,5 тыс. человек, еще 26 тыс. получили ранения.

Ранее, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.