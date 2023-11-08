Врачи Центра имени Рогачева поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Визит президента РФ Владимира Путина стал большой радостью для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве. Об этом 8 ноября сообщил «Известиям» заместитель гендиректора учреждения Николай Грачев.

«Большая радость, что в таком графике нашлась возможность встретиться с врачами, встретиться с пациентами, сделать подарки детям», — сказал Грачев.

Он отметил, что центр является уникальным научно-практическим центром, где используются все самые современные клинические, научные и молекулярные достижения в детской онкологии.

Ранее в этот день Путин посетил Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева и осмотрел новый корпус ядерной медицины. В ходе своего визита глава государства обсудил с врачами инфраструктуру учреждения.

На сегодняшний день этот центр является крупнейшим в Европе и одним из самых крупных в мире передовых специализированных научно-клинических учреждений для детей с гематологическими, онкологическими и тяжелыми иммунными заболеваниями. Отмечается, что хирурги выполняют более 2,5 тыс. операций в год, многие из которых уникальны, они позволяют удалить опухоль и сохранить высокое качество жизни пациента.

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