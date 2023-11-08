Строительство филиала поликлиники № 4 в Брянске завершат в конце 2024 года
В Брянске в конце 2024 года планируют завершить строительство филиала городской поликлиники № 4. Об этом 8 ноября сообщает NASHBRYANSK.RU со ссылкой на информацию, озвученную на заседании Советской территориальной депутатской группы.
Согласно проекту, в здании филиала разместят инфекционное, рентгенологическое, фиброгастроскопическое, хирургическое, эндокринологическое, терапевтическое, неврологическое отделения. Также в нем расположится женская консультация, регистратура, архив.
Поликлинику возводят в районе старого аэропорта. Она будет рассчитана на 800 посещений в смену.
В октябре сообщалось, что на ремонт взрослой поликлиники Сурской районной больницы в Ульяновской области направили 17 млн рублей.