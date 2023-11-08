Турагент оценил перспективу появления прямых рейсов из РФ в Индонезию в 2023 году

В 2023 году появления прямых рейсов из РФ в Индонезию ожидать не стоит, заявил в разговоре с «Известиями» 8 ноября вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

По его мнению, появление таких рейсов возможно не раньше 2024 года.

«Не нужно давать людям иллюзию по этому поводу, потому что они из-за этого могут отказаться от покупки недорогих туров на другие направления. Например, в Таиланд», — заявил Мкртчян.

При этом он отметил, что с появлением прямых рейсов из РФ в Индонезию турпоток в эту страну значительно вырастет, но при условии «адекватной» цены на авиабилеты.

«Адекватная цена на авиабилет не должна превышать 60–70 тыс. рублей из европейской части России. И 40–50 тыс. рублей из азиатской части России. Имеется в виду такая цена за билеты туда и обратно», — подчеркнул турагент.

Ранее в этот день сообщалось, что авиакомпания «Россия» выполнила все административные требования для запуска прямых рейсов на Бали — остались только технические моменты. Об этом «Известиям» рассказали в посольстве Индонезии в Москве.