Российского футболиста Лесина нашли мертвым на берегу Черного моря

Российского футболиста Алексея Лесина в возрасте 30 лет нашли мертвым на побережье Черного моря в Сочи. Об этом в понедельник, 6 ноября, рассказал отец спортсмена в социальной сети «ВКонтакте».

Лесин старший уточнил, что футболист отправился на соревнования, которые проходили на юге страны.

«Не стало Алексея. Выезжал на Всероссийские соревнованиях в Сочи, нашли мертвым около моря», — написал он.

По данным местных СМИ, Алексей мог утонуть в Адлеровском районе Сочи.

Отец Алексея также рассказал в беседе «РИА Новости», что футболист отправился с командой в бар, однако его не пустили внутрь в шортах. Тогда спортсмен отправился перекусить в другом месте. С собой Лесин взял рюкзак с документами, но вещи пока не нашли.

В свою очередь, министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики на своем сайте выразило соболезнования родным и близким Лесина. При этом причина смерти футболиста не уточняется. Прощание с ним пройдет 12 ноября в Чебоксарах.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью выявления точной причины смерти футболиста, добавляет «Газета.Ru».

Лесин начал свою футбольную карьеры за команду «Чебоксары», затем играл за «Крылья», «Бомик», «Химик-Август» и LAVA.