Житель ХМАО погиб в ДТП с участием грузовика на омской трассе
В Омской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб мужчина. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.
Авария произошла в ночь на 8 ноября на 794-м км автодороги «Южный обход Омска». По предварительным данным, 39-летний житель ХМАО, управляя легковым автомобилем «Лада Веста», выехал на встречку и врезался в большегруз Scania под управлением 53-летнего жителя Тюменской области.
В результате ДТП водитель легковушки получил различные травмы, от которых скончался на месте, пишет ИА «Ура.ру». По факту гибели человека организована проверка, все обстоятельства устанавливаются.
6 ноября на 760-м км федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Тульской области 23-летний водитель Renault Logan врезался в бетонный блок. Молодой человек погиб на месте.