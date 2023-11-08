Рабочий разбился насмерть после падения с высоты на северо-востоке Москвы
Рабочий скончался после падения с высоты на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры в среду, 8 ноября.
«На строительном объекте на улице Вильгельма Пика с высоты упал рабочий субподрядной организации. От полученных травм мужчина 1999 года рождения погиб на месте», — рассказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
Первый заместитель Останкинского межрайонного прокурора Константин Головизнин координирует работу правоохранительных органов на месте инцидента.
Надзорное ведомство контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности, а также обеспечивает законность принятия следственным органом соответствующих процессуальных решений по результатам процессуальной проверки.
Ранее, 13 октября, в Москве погиб 25-летний рабочий в результате падения бетонной плиты во время ремонта здания в районе Марьина Роща. По данным источника телеканала «360» в экстренных службах, ЧП произошло в ходе реконструкции здания магазина, который находился при жилом доме.