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«Известия» показали выход палестинцев из сектора Газа

«Известия» показали, как палестинцы пешком покидают сектор Газа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Жители сектора Газа, независимо от возраста и состояния здоровья, покидают свои дома только пешком, как разрешила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 8 ноября сообщил журналист Мохаммед Бельбесси из гуманитарного коридора.

На представленных им кадрах — толпы людей. Они в замешательстве, не понимают, где им размещаться. Рядом с палестинцами проезжают автомобили миссии ООН.

По словам журналиста, в этот район израильская армия разрешила палестинцам пройти из северной части города Газа и сектора Газа.

«Мы видим, как десятки тысяч перемещенных лиц последовательно прибывают сюда пешком в свете израильских бомбардировок различных районов сектора Газа. Люди испытывают сильный страх в свете присутствия танков и военной техники. Палестинские семьи приходят сюда пешком», — указал он.

Среди беженцев есть больные и пожилые люди, однако они идут только пешком. Многие из них погибают в пути, так как дорога очень долгая, заключил он.

Ранее в среду Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что дороги в больницу «Аль-Кудс» на севере сектора Газа перекрыты из-за обстрелов со стороны Израиля. Бомбардировки продолжаются не первый день, медики не могут покинуть медицинское учреждение и добраться до пострадавших в регионе.

Ранее, 7 ноября, Всемирная организация здравоохранения заявила (ВОЗ), что в секторе Газа врачи проводят операции, в том числе ампутации, без анестезии. Также указывается, что за последний месяц было убито более 160 медицинских работников, находившихся на работе.

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Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По данным на 8 ноября всего с момента начала палестино-израильского конфликта скончались 10 569 человек в секторе Газа, 4324 из них были детьми. Еще 26 475 человек получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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