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Посетители выставки «Россия» поделились впечатлениями от стенда «Алые паруса»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Посетители выставки-форума «Россия» 8 ноября поделились с «Известиями» своими впечатлениями от стенда «Алые паруса», который расположен под открытом небом на ВДХН.

«Конечно, «Алые паруса» — это романтика всех девочек, женщин. <...> Романтика, выпускной вспоминаешь, представляешь ребят в Питере», — рассказала посетительница выставки Лариса.

Кроме того, гости форума отметили, что каждый год смотрят по ТВ трансляцию праздника выпускников. По словам посетительницы по имени Людмила, молодые люди, когда отмечают «Алые паруса» всегда счастливы.

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Стенд «Алые паруса», у которого могут сфотографироваться все желающие, развернут на ВДНХ в рамках выставки-форума «Россия», которая открылась в Москве 4 ноября в День народного единства и продлится до 12 апреля 2024 года. На выставке задействованы 70 павильонов, в которых ежедневно будет проходить 500 экскурсий по каждому из 89 регионов страны. Вход бесплатный.

Ежегодный праздник «Алые паруса» — обладатель ключевых международных наград в сфере ивент-индустрии и визитная карточка Санкт-Петербурга. Впервые фестиваль выпускников прошел в Ленинграде в 1968-м, однако через несколько лет традиция прервалась. Праздник был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

8 ноября стало известно, что «Алые паруса» лидируют в опросе на сайте проекта «Достижения.РФ», набрав более 2 млн голосов. До этого, 1 ноября, праздник получил сразу три высокие оценки экспертного жюри конкурса «МедиаБренд».

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