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«Известия» показали последствия обстрела больницы в Донецке со стороны ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Украинские боевики обстреляли больницу в Донецке из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Видео последствий обстрела в среду, 8 ноября, появилось в распоряжении «Известий».

На кадрах видно, как в результате попадания снаряда в здании разбиты оконные стекла, повреждения получили несколько автомобилей. Заместитель главврача Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) Иван Плахотников также рассказал о повреждении инфраструктуры.

«Около 15:00 именно на территории больницы был прилет двух артиллеристских снарядов. Как оказалось, и то, что мы уже посмотрели, — это было РСЗО HIMARS. Из-за этого было разрушено здание больницы, прачечной и здание хранения и утилизации бытовых отходов», — сказал он, указав, что никто из сотрудников больницы не пострадал.

Днем ранее ВСУ обстреляли центр Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. И.о. министра здравоохранения Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Гарцев сообщил, что в результате массированного обстрела пострадали 55 человек. Он уточнил, что 16 пациентов находятся на госпитализации находятся, среди них трое детей, и три пациента находятся в тяжелом состоянии.

В течение 7 ноября ВСУ неоднократно обстреливали Донецк. Снаряды были выпущены по Ворошиловскому, Куйбышевскому и Киевскому районам. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в тот же день сообщил, что Россия направила запрос в Совет Безопасности ООН, в котором призвала к срочному заседанию на 8 ноября по факту ударов киевского режима по территории Донецка.

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Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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