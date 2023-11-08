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Блинкен сообщил о планах США не допустить управления Газой ХАМАС после конфликта

Блинкен: США не допустят управления Газой ХАМАС после конца конфликта
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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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США не допустят сценария, при котором палестинское движение ХАМАС будет управлять сектором Газа после завершения конфликта, поскольку он приведет его к повторению. Об этом 8 ноября заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен в интервью японскому телеканалу NHK.

«Мы не можем допустить, чтобы Газой управлял ХАМАС, потому что это просто приведет к повторению событий 7 октября», — сказал Блинкен, чьи слова приводятся на сайте Белого Дома.

Он подчеркнул, что в секторе Газа к власти должно будет прийти правительство, которое присоединится к властям Палестины на Западном берегу реки Иордан. Палестинский народ также не может быть вытеснен со своей территории, добавил госсекретарь.

При этом Блинкен отметил, что существуют дополнительные шаги, которые стоило бы предпринять Израилю, чтобы минимизировать жертвы среди гражданского населения Газы, что является сложной задачей, поскольку ХАМАС намеренно внедряется в мирное население. Однако Тель-Авив всё равно должно проводить различие между террористами и гражданскими лицами, пояснил госсекретарь.

«Оно (движение ХАМАС. — Ред.) размещает своих командиров, свои командные пункты, свое оружие и боеприпасы внутри или под жилыми домами, школами, мечетями, больницами», — заявил он.

В то же время США, по словам Блинкена, работают над увеличением гуманитарной помощи, поступающей в Газу, чтобы дать возможность людям получать еду, воду, лекарства и другие вещи, необходимые им для повседневной жизни.

«И мы добились существенного прогресса в этом вопросе», — сказал американский госсекретарь.

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Ранее в этот день Блинкен заявил о том, что израильское руководство не планирует вновь оккупировать сектор Газа. Между тем тогда же член политического бюро организации Иззат аль-Ришк обвинило госсекретаря США в распространении лжи о ситуации анклаве.

6 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху указал, что ответственность за безопасность в секторе Газа будет лежать на Израиле какое-то время после завершения конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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