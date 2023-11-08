Самую большую школу ЯНАО открыли в Новом Уренгое

В городе Новый Уренгой открыли самую большую школу Ямало-Ненецкого автономного округа. Церемония состоялась в среду, 8 ноября, сообщает региональное правительство.

«Арктический лицей в газовой столице возвели за два года. Это трехэтажное здание общей площадью более 39 тыс. кв. м. Школа рассчитана на 1,6 тыс. учеников, большинство из них перешли из школы № 12, здание которой устарело», — говорится в сообщении.

В новое учреждение приняли на работу 118 учителей. Большинство из них перешли из школы № 12, но около трети — новые педагоги, переехавшие в Новый Уренгой из Салехарда, ликвидируемого поселка Газ-Сале и других регионов России.

Как уточняет ИА «Ура.ру», для учеников, желающих заняться изучением хирургии, оборудован медицинский класс. Школа первой на Ямале заключила соглашение с ведущим медвузом страны — Российском национальным исследовательским медуниверситетом имени Н.И. Пирогова. Наставники будут проводить в лицее лекции, а школьники смогут отправиться в Москву для знакомства с вузом. Продолжится сотрудничество и с Тюменским медуниверситетом.

Также в лицее оборудованы лаборатории по физике и химии, биологии. С начала 2024 года на базе школы откроется филиал Центра выявления и поддержки одаренных детей в ЯНАО, где школьники смогут заниматься в лабораториях органической и неорганической химии, развития Арктики и экологии, микроскопии.